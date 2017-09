Deze pony stond verwaarloosd in een wei te sterven

Zijn manen hingen slordig in klitten bij elkaar. Een deel van zijn blote rug was zichtbaar waar zijn vacht verdwenen was. De pony was vel over been. Z

04-09-2017 17:33:22 stora

Heeft ze de pony gewoon uit de wei meegenomen?

Goede actie hoor, maar dat beestje was of is wel van iemand.

je ziet wel eens vaker beestjes , zoals een paard of pony of een enkele koe of stier alleen in een grote wei staan.

je hebt er dan geen zicht op hoe het dan met zo'n beestje gesteld is.



04-09-2017 18:02:03 Mamsie

Fijn dat hij zo goed terechtgekomen is.



Laatste edit 04-09-2017 18:02 @stora : Nou, met dit dier was het dus helemaal ongesteld, de stakker.Fijn dat hij zo goed terechtgekomen is.

04-09-2017 20:36:49 GroteMop1983

Echt een mooi paardje! Wow! Dat is inderdaad een transformatie, zeg!!!!Echt een mooi paardje!

04-09-2017 21:54:59 allone

gevonden.

maar ja, de eigenaar schijnt niet geinteresseert te zijn, dus het is wel beter zo.

Zo staan er hier vlakbij ook paardjes die nauwelijks genoeg te eten krijgen: het schijnt dat hun vlees dan beter smaakt @stora : ze had hemmaar ja, de eigenaar schijnt niet geinteresseert te zijn, dus het is wel beter zo.Zo staan er hier vlakbij ook paardjes die nauwelijks genoeg te eten krijgen: het schijnt dat hun vlees dan beter smaakt

