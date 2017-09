Grootste toendrabrand ooit woedt op Groenland

Milieuorganisatie Greenpeace slaat groot alarm over een grote toendrabrand die al sinds begin deze maand woedt op Groenland. Lokale autoriteiten gaan er niet vanuit dat het vuur de komende dagen gedoofd wordt. Het zou gaan om de grootste natuurbrand ooit in het gebied.Het vuur beslaat een gebied van zo'n 12,5 vierkante kilometer en bevindt zich op slechts 150 kilometer van de poolcirkel. Doordat dat gebied grotendeels bedekt is met ijs, zijn dergelijke branden zeldzaam. Normaliter gaat het om minder dan tien branden per jaar, maar in 2017 staat de teller inmiddels al op veertig.Volgens Greenpeace is deze toename het gevolg van het veranderende klimaat en zal het aantal branden alleen nog maar verder toenemen. Dit wordt ondersteund door een wetenschappelijk onderzoek dat dateert uit 2013, waarin wordt beschreven hoe het aantal bosbranden in en om de poolcirkel steeds verder toeneemt.De stijging heeft volgens recent onderzoek ook gevolg voor het smelten van het ijs op Groenland. De roetdeeltjes die vrijkomen bij de branden kunnen op het ijsoppervlak terechtkomen. Door de zwarte kleur van het roet wordt er meer warmte geabsorbeerd en zou het ijs sneller smelten.