Dronken stel richt ravage aan in Brits hotel

Personeel en gasten van het Highland Perthshire resort en hotel moesten vluchten, nadat twee dronken gepensioneerden er een ravage aanrichtten.



Midden in de nacht werden gasten gewekt doordat de 72-jarige Robert Fergus poedelnaakt door de receptieruimte van het hotel rende. In zijn handen hield hij een schaar, waarmee hij diverse kabels doorknipte en een glas kapotmaakte. Ook zijn 69-jarige vrouw Ruth gedroeg zich opvallend, zo meldt BBC.



Ze was agressief tegenover het personeel en dreigde zelfs een medewerker neer te schieten. Volgens haar advocaat reageerde de vrouw zo vijandig, omdat ze eerder die avond veel alcohol had geconsumeerd. Dat zou slecht zijn gevallen doordat ze weinig had gegeten.



De rechtbank heeft het stel vanwege hun gedrag een boete opgelegd van 4.100 pond (4.457 euro). Ook moet meneer Fergus 800 pond (870 euro) betalen aan compensatiekosten.

Quote:

Misschien was er nog wel meer ingenomen dan alleen alcohol. Dwaze oudjes. Misschien was er nog wel meer ingenomen dan alleen alcohol. Dwaze oudjes.

