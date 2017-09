Ouders proberen baby te verkopen voor 280 dollar

Een Mexicaans koppel dat hun baby probeerde te verkopen voor 280 dollar (235 euro), is door de grootmoeder van het kindje aangegeven bij de politie. De 21-jarige ouders moeten daardoor waarschijnlijk ook hun drie andere kinderen afstaan.



De ouders waren zo arm dat ze de baby probeerden te verkopen om hun ziekenhuisrekening te kunnen betalen, zo meldt Mirror. Het koppel sloot een deal met een tot nog toe onbekende vrouw, die 6500 Mexicaanse pesos (280 dollar) over had voor het kind.



Toen het stel thuis kwam zonder baby, sloeg de oma alarm. Ze gaf haar dochter en schoonzoon aan bij de politie in de Mexicaanse stad Ciudad Juarez. De twee krijgen waarschijnlijk een straf opgelegd voor kinderhandel.



Het is nog onzeker wat er met hun drie andere kinderen gebeurt. Deze zijn respectievelijk één, twee en drie jaar oud. Mogelijk neemt de grootmoeder de voogdij over.

Ik vind 280 dollar wel meevallen. En iedereen altijd maar klagen dat kinderen zo duur zijn.Ik vind 280 dollar wel meevallen.

@stora : iig is het nu wel uit met verkopen

