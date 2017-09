Paarse bloemenzee in droge woestijn

In de Atacama-woestijn in Chili zie je meestal alleen maar rotsen, zand en af en toe een cactus. Maar nu is een van de droogste plekken op aarde veranderd in een bloemenzee.Dankzij een zeldzame regenbui zijn zaden van 200 verschillende planten uitgekomen. Veel toeristen nemen een kijkje bij het zeldzame natuurfenomeen.