Stelling van Pythagoras is mogelijk niet van Pythagoras zelf

Misschien bent u ze intussen al vergeten, maar in de middelbare school is ze normaal gezien wel via de wiskundeboeken gepasseerd: de stelling van Pyth

03-09-2017 09:06:56 Mamsie

Misschien had Imenhotep ook al zoiets toen hij de piramide van Cheops bouwde.

03-09-2017 17:06:36 allone

Quote:

Het is volgens wetenschappers een van de meest accurate goniometrische tabellen ooit. interessant



Maar natuurlijk konden architecten voor Pythagoras ook al rekenen, dat lijkt me logisch. interessantMaar natuurlijk konden architecten voor Pythagoras ook al rekenen, dat lijkt me logisch.

03-09-2017 17:16:50 stora

Want het zit natuurlijk wel heel goed in elkaar.

@allone , wie heeft rekenen eigenlijk uitgevonden?Want het zit natuurlijk wel heel goed in elkaar.

03-09-2017 17:26:00 allone

@stora :

misschien bestaat het al sinds de big bang: 1, 2, 3.. heleboel misschien bestaat het al sinds de big bang: 1, 2, 3.. heleboel

03-09-2017 17:28:14 stora

Maar ooit is er iemand mee begonnen. @allone , zo tel ik ookMaar ooit is er iemand mee begonnen.

