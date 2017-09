Cheerleaders schreeuwen het uit tijdens marteltraining

Zeker negen scholieren van de East High School in de Amerikaanse stad Denver zijn door hun cheerleaderstrainer mishandeld. De man dwong de meisjes op hardhandige wijze een spagaat te maken. De politie heeft gisteren een onderzoek geopend naar de martelpraktijken.,,Stop alsjeblieft”, schreeuwt een huilende Ally Wakefield. Ze schreeuwt het in totaal negen keer uit in een kort filmpje dat ze zelf naar buiten heeft gebracht. En ze is niet de enige die de vergaande trainingstechnieken van de trainer moest ondergaan. De Amerikaanse zender 9News heeft de hand gelegd op acht video’s.De beelden zijn gemaakt tijdens de eerste week van het cheerleaderskamp van de school in juni. Te zien is hoe onder meer Ally, een eerstejaars, omringd wordt door teamgenoten en in een spagaat geforceerd wordt. Haar armen worden vastgehouden en coach Ozell Williams duwt haar heupen verder naar de grond.Alle meisjes ondergingen volgens Allys moeder de absurde trainingsmethoden, tenzij ze een briefje van een dokter hadden. Allys moeder trok aan de bel bij de school nadat haar dochters spieren scheurden, maar daar werd niet op gereageerd.,,Ik snap niet dat dit toegestaan is”, zegt Cheri Nickolay. Haar dochter Anna volgde de trainingen ook en is uit het cheerleadingteam gestapt. Van Anna zijn geen video’s gemaakt, maar ze zegt dat ze ook gedwongen werd om een perfecte spagaat te maken. Ze liet het filmpje van Ally aan haar moeder zien. ,,Ik werd er misselijk van. Ik weet niet hoe je dit kunt rechtvaardigen”, aldus Nickolay.De trainer, Ozell Williams, verklaart dat hij deze techniek heeft geleerd tijdens zijn eigen opleiding. De beelden zouden uit hun context zijn gehaald.Volgens universitair hoofddocent fysiotherapie Cameron MacDonald is meisjes in een houding dwingen niet de manier om een split te leren maken. ,,Als ik hier getuige van zou zijn geweest, zou ik gezegd hebben onmiddellijk te stoppen.”Hoewel de ouders twee maanden geleden al klachten indienden, kwamen de school en politie pas in actie nadat de media erop doken. De coach, assistentcoach, schooldirecteur en adjunct-directeur zijn op non-actief gesteld. De school heeft in een verklaring duidelijk gemaakt niet achter de trainingsmethode te staan.Williams gaf dit jaar voor het eerst les aan de school. Hij staat in Amerika bekend om zijn achterwaartse salto’s tijdens een American football-wedstrijd.