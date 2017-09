Echtpaar aangeklaagd wegens mishandeling schildpad

Een echtpaar uit de Duitse stad Dortmund wordt aangeklaagd wegens ernstige dierenmishandeling. Het koppel had, voordat het op vakantie ging, hun schildpad in de tuin vastgezet aan een lange staalkabel die was bevestigd aan het verhoornde rugpantser van het dier.De buren van het stel ontdekten de geketende schildpad toen het vrijwel bewegingloos op de rug in de struiken lag. Het dier bleek aan een boom te zijn vastgezet met een zeven meter lange kabel die met een ring was bevestigd aan het schild. Daarin was een groot gat geboord. Nadat de schildpad, die zonder water en in de brandende zon lag te creperen, door de brandweer was bevrijd werd het naar een dierenarts gebracht. Die stelde volgens Duitse media dat de schildpad veel pijn moet hebben gehad. ,,Veel mensen denken onterecht dat zo'n schild volledig gevoelloos is.''De eigenaren van de schildpad, die dankzij de vruchtdragende frambozenstruiken in de tuin nog wel genoeg te eten had, zijn volgens de laatste berichten nog steeds op vakantie. Ze krijgen het inmiddels alweer herstelde dier niet terug. Wel kunnen ze binnen afzienbare tijd een aanklacht in de brievenbus verwachten.De buren zijn nog steeds in shock over wat het echtpaar het dier heeft aangedaan. ,,Het was buitengewoon wreed en pure horror. Een hond bind je niet aan een boom en andere dieren ook niet'', aldus een van de boze buren. ,,De kabel zat helemaal om de struiken gedraaid waardoor het arme dier geen kant meer op kon.''