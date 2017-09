Tienduizenden scholieren dupe van technische problemen digitaal lesmateriaal

Naar schatting tienduizenden leerlingen zitten aan het begin van het schooljaar nog zonder lesmateriaal. Het gaat om digitale les- en werkboeken die door technische problemen onbereikbaar zijn. Docenten en leerlingen zitten met de handen in het haar.



Inlogcodes werken mondjesmaat of helemaal niet, waardoor docenten moeten terugvallen op ouderwetse lesmethodes. Er is 'totaal geen materiaal beschikbaar', klaagt biologiedocent Jacques Bijvoet van het Dalton Lyceum in Barendrecht. "Ik vind het schandalig dat je materialen bestelt waarvoor heel veel geld wordt betaald, en dat er dan niet wordt geleverd. Ik vind dat een debacle."



Een rondgang van RTL Nieuws leert dat veel onderwijsinstellingen aan het begin van het nieuwe schooljaar met het probleem kampen. Ewald van Vliet, bestuursvoorzitter van de Haagse scholenkoepel Lucas Onderwijs (17.000 leerlingen), schrijft het voor een deel toe aan het nieuwe systeem waarvan scholen dit jaar gebruikmaken. Waar voorheen werd gewerkt met verschillende systemen die het lesmateriaal voor leerlingen en docenten online toegankelijk maken, bieden uitgevers hun digitale les- en werkboeken nu aan in één systeem.



"Er is niet één oorzaak aan te wijzen", zegt Van Vliet. "Soms ligt het probleem bij de uitgever, soms bij de scholen zelf, soms bij de distributeur. Maar feit is dat scholen er op dit moment heel veel last van hebben." Hij zegt dat het nieuwe systeem veel beter had moeten worden getest, 'zodat alles aan het begin van het schooljaar gebruiksklaar was geweest'.



De stichting Beter Digitaal Leren erkent het probleem: "Er is dit jaar een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd aan het systeem. Dat heeft grotere problemen veroorzaakt bij de opstart van het schooljaar dan eerdere jaren. Wij doen onze uiterste best om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen, wij verwachten binnen nu en een paar weken."

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: