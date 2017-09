01-09-2017 13:00:34

Quote: De wijndieven wisten precies waar ze zijn moesten.Hier spreekt de Politie Paus Hoe weet je nou waar je precies moet inbreken als je rondloopt in de catacomben? Volgens mij heeft een van de dieven of een handlanger gewerkt in diezelfde wijnkelder. Daar heeft hij zo'n moderne GPS tracker achtergelaten, niet zo moeilijk te verbergen in een donkere wijnkelder. En een tijdje later was het niet moeilijk meer om van de andere kant het zendertje weer op te sporen. Bij de inbraak werd het zendertje weer net zo meegenomen. De perfecte misdaad, of is misdaad eigenlijk nooit perfect, er gaat altijd wel iets fout. Nou ja, er is niemand bedreigd, verwond of vermoord en als het goed is dekt de verzekering de schade. De dieven zullen wel tegen de lamp lopen als ze dure en zeldzame wijnen proberen te verkopen.