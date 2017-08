IJslandse paarden mogen geen buitenlandse naam hebben

Het comité dat bevoegd is voor de officiële databank met IJslandse paarden, weigert dieren met een buitenlandse naam. Volgens het comité moeten IJslandse paarden een IJslandse naam hebben.



Gudrun Hrafnsdottir ondervond de nieuwe regel, die recent door de federatie van IJslandse paardenassociaties ingevoerd is, aan den lijve. De naam Mosan voor haar paard werd niet aanvaard.



Jon Baldur Lorange van WorldFengur, zoals de databank heet, legde aan BBC uit dat men zo “obscene namen wil vermijden”. Bovendien zouden buitenlanders geen IJslandse paarden met een buitenlandse naam willen kopen.



Namen die wel voorkomen in de lijst zijn bijvoorbeeld Baldur, Alfgrimur en Bjork. Niemand is echter verplicht zijn dier een IJslandse naam te geven, dat is enkel nodig als je in de database opgenomen wil worden.

Reacties

31-08-2017 18:19:38 GroteMop1983

Ach, wat jammer nou. Ik wilde mijn paard in IJsland net "Frits" gaan noemen.

