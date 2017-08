Grote problemen doordat het ijs op de Noordpool smelt

Het ijs op de Noordpool smelt snel. Dat weet je misschien wel. Nu blijkt dat de problemen daardoor groter zijn dan eerder werd gedacht.Vooral in Canada zijn er veel problemen. Omdat het daar erg koud is, is de grond op sommige plekken altijd bevroren. Die bevroren grond heet 'permafrost'. Maar omdat het steeds warmer wordt, smelt de bevroren grond. Daardoor komen er steeds meer grote gaten in het landschap. Op sommige plekken zijn die wel groter dan 40 voetbalvelden bij elkaar.