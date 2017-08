Natte huisdieren gered na orkaan

De overstromingen na de orkaan in de Amerikaanse staat Texas, zorgen voor veel problemen. Ook voor huisdieren. Met boten worden de honden en katten naar een droge plek gebracht.Het water brengt ook gevaarlijke dieren dichter bij mensen. Zo zijn grote hopen drijvende vuurmieren gespot.Door in een grote groep aan elkaar te kleven, overleven de mieren in het water. Experts waarschuwen mensen voor de mieren, want ze zijn erg giftig.Ook hebben mensen slangen en alligators in het water gezien. Normaal leven die dieren in rivieren, maar door de overstromingen drijven ze nu door de straten.