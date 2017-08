Mona Lisa werd op haar vijftiende uitgehuwelijkt aan slavenhandelaar

Haar ingetogen glimlach betovert nog altijd legio mensen, maar er hangt nog altijd een mysterie in de lucht als het gaat over een van de bekendste kunstwerken ter wereld. Een nieuw boek dat volgende week in de winkel ligt, werpt meer licht op het leven van Lisa Gherardini, die model zou hebben gestaan voor de Mona Lisa. En daaruit blijkt dat ze niet veel redenen had om te lachen.Dat schrijft de New York Post. Lisa werd geboren in het Italiaanse Firenze (Florence) in juni 1479. In die tijd werden jonge meisjes vaak uitgehuwelijkt aan veel oudere mannen. Ook haar stond dit lot te wachten. Toen ze amper 15 jaar was, werd ze uitgehuwelijkt aan de prominente Florentijnse zakenman Francesco del Giocondo (30). Als we de auteurs van Mona Lisa: The People and The Painting nu mogen geloven, was de rijke weduwnaar betrokken bij slavenhandel."Zijn familie had altijd slavinnen gekocht om het huishouden te doen en toen zijn vader stierf, moest hij zelf op zoek naar meiden", schrijven Martin Kemp en Giuseppe Pallanti. "Hij kocht er regelmatig en meer dan hij zelf nodig had. Dat in combinatie met het grote aantal meisjes dat hij naar eigen zeggen 'tot het christendom bekeerde', doet vermoeden dat hij betrokken was bij een heuse slavenhandel."Desondanks leefde Lisa wel een bevoorrecht leven, als een vrouw van de hogere klasse 'met een indrukwekkende klerenkast en heel wat juwelen'. De tiener werd kort na haar huwelijk zwanger en zou nog voor haar 26ste in totaal zes kinderen baren: drie zonen en drie dochters. Twee van hen stierven als kind.Da Vinci begon aan zijn meesterwerk in 1503 en zou er tien jaar aan werken om het te perfectioneren.Da Vinci stierf in 1519, toen het schilderij nog niet af was. Lisa leefde daarna nog meer dan 20 jaar. Toen ze in de 60 was, werd ze ziek. Haar laatste jaren bracht ze door in het klooster, waar zieke mensen doorgaans naartoe werden gebracht voor verzorging. Ze stierf in alle stilte op 14 juli 1542.