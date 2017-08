Politie omsingelt huis van Bennekommer op muggenjacht

De politie heeft in de nacht van zondag op maandag voor niks een huis aan de Bovenweg in Bennekom omsingeld. Daar werd vermoedelijk ingebroken. Na aanbellen werd niet een inbreker, maar de bewoner zelf aangetroffen die op zoek was naar een mug. Het beestje hield de Bennekommer wakker met zijn gezoem. De politie rukte uit nadat een wandelaar iemand met een zaklamp zag schijnen in de woning. Dat was dus de bewoner zelf, en geen inbreker.



Opvallend genoeg hield de politie even later toch nog een echte inbreker aan. Een van de politieauto’s die na de melding richting de Bovenweg vertrok, stuitte op een fietser met inbrekerswerktuigen. Die had een zaklamp, zwarte handschoenen en een breekijzer bij zich. Ook heeft hij een verleden met woningovervallen.



De politie dacht eerst dat de man iets te maken had met de vermoedelijke woninginbraak aan de Bovenweg. Dat bleek niet het geval.

Reacties

29-08-2017 14:40:03 stora

Stamgast



WMRindex: 6.102

OTindex: 775

Ik zocht naar een foto van een mug met handboeien om, maar die was niet te vinden.

29-08-2017 15:21:08 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 60.318

OTindex: 27.418

@venzje :

waarom een Haarlemmer?

veel Nederlanders leerden toch dat Bennekom bestond omdat waarom een Haarlemmer?veel Nederlanders leerden toch dat Bennekom bestond omdat Boer Koekoek daar woonde

29-08-2017 16:40:36 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 28.212

OTindex: 55.742

En hebben ze die mug nog kunnen arresteren?

