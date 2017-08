Man zit klem in ondergrondse vuilcontainer

Een man is zondag rond 12.30 uur klem komen te zitten in een ondergrondse vuilcontainer in de Kortenaerstraat in De Baarsjes in Amsterdam.De hulpdiensten rukten massaal uit om de man te bevrijden. Meerdere brandweerwagens en een ambulance kwamen ter plaatse. Brandweermannen moesten de vuilcontainer open knippen.Volgens de brandweer wilde het slachtoffer een per ongeluk weggegooide sleutel van een buurman uit de vuilcontainer halen, maar kwam hij toen klem te zitten.Rond 13.25 uur werd de man bevrijd. 'Hij heeft een aantal kleine verwondingen, waarmee hij op een later moment naar de huisarts gaat', aldus een woordvoerder van de brandweer.De vuilcontainer is totaal vernield. De gemeente zal de container later vervangen.