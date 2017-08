Filmende man getroffen door bliksem

De 38-jarige Daniel Modøl uit Noorwegen filmde vanaf zijn terras de bliksem in de verte, toen hij plotseling zelf werd geraakt. In de video kun je goed zien hoe hard de klap was.Gelukkig liep het goed af, Daniel raakte niet gewond. Wel heeft de bliksem een groot gat achter gelaten in zijn tuin en lag zijn terras onder de aarde.