Tankstation in Brabant stunt per ongeluk met benzineprijs

Autobestuurders moesten woensdag even met de ogen knipperen toen zij de prijzen van een tankstation in het Brabantse Rijen onder ogen kregen. Een liter benzine kostte daar 1,19 euro: ver onder het landelijke gemiddelde van 1,62 euro.Kortom: lange rijen in Rijen. Bij het invoeren van een wijziging van de brandstofprijzen werden door een vergissing de prijzen van benzine en diesel door elkaar gehaald, laat de uitbater van het tankstation weten aan RTL Nieuws. Het gevolg: een benzineprijs die ruim 40 eurocent onder het gemiddelde lag.Het Avia-tankstation staat midden in het dorp en de klanten waren door de tijdelijke stuntprijs wel bereid om even te wachten, ontdekte ook de VerkeersInformatieDienst (VID).De fout is inmiddels weer hersteld, maar gaat volgens de uitbater wel in de papieren lopen. "De verkeerde prijs is iets langer dan een dag blijven staan. We hielden daardoor geen marge meer over, dus dit heeft ons zeker geld gekost. Hoeveel zeg ik liever niet."