Duizend euro boete voor meenemen strandzand Sardinie

Op het Italiaanse eiland SardiniŽ zijn voor eerst toeristen beboet voor het meenemen van zand en stenen van de Sardijnse stranden. De vier wilden het eiland verlaten met twee flessen gevuld met zand en een enveloppe vol met schelpen. Bij een controle op het vliegveld van Cagliari liepen ze tegen de lamp en kregen ze een boete van duizend euro opgelegd.De wet die het meenemen van zand, stenen of schelpen verbiedt is sinds 1 augustus van kracht. De autoriteiten hopen daarmee een eind te maken aan het op grote schaal meenemen van het kleurige zand als souvenir.Dat nam in de loop der jaren zulke grote vormen aan dat de bevolking maatregelen eiste. De initiatiefnemers beschouwen het zand en stenen als natuurlijk erfgoed.Tot hun afgrijzen, moesten zij vaststellen dat zand van Sardijnse stranden op internet zelfs te koop wordt aangeboden. Voor zand van de mooiste stranden, zoals dat van Porto Pollo, worden bedragen tot 10 euro voor een paar gram betaald.