Naakte man op hardloopschoenen rent door bossen Helmond

In het bos bij de Glanzerhof in Helmond rende dinsdagavond iets voor 20.30 uur een man naakt rond. Hij had alleen maar hardloopschoenen aan.



De politie is op zoek naar de schennispleger. Dat laat zij weten op Twitter, waar ook een signalement gegeven wordt van de man.

Reacties

25-08-2017 12:51:49 Mamsie

Wat is daar zo erg aan? Dat naakt of die hardloopschoenen?

25-08-2017 13:40:30 BatFish

Die was zeker uit op een vluggertje

25-08-2017 14:00:16 merlinswit

Eerder voel ik me gemotiveerd om een harder te gaan rennen en een rondje of wat minder. @Mamsie : Als ik als vrouw in een bos jog en iemand die toevallig achter mij loopt is naakt, dan voel ik mij daar niet echt prettig bij.Eerder voel ik me gemotiveerd om een harder te gaan rennen en een rondje of wat minder.

25-08-2017 17:29:32 stora

Want dan trek je zijn broek omlaag en je doet jou rok omhoog.

Jij loopt namelijk sneller met jou rok omhoog dan hij met zijn broek op zijn enkels @merlinswit , het zou makkelijker zijn als de man die achter je aanrent een broek aan heeft.Want dan trek je zijn broek omlaag en je doet jou rok omhoog.Jij loopt namelijk sneller met jou rok omhoog dan hij met zijn broek op zijn enkels

