Kunstgebitten voor een prikkie op de rommelmarkt in Vijfhuizen: Maar 1 keer gebruikt

De bezoekers van een rommelmarkt in Vijfhuizen keken onlangs raar op toen ze langs een tafeltje liepen waarop een bijzondere collectie lag uitgestald. 'Slechts één keer gebruikt' en 'vandaag 1/2 prijs', viel daarbij te lezen.Marja Seegers-De Jong was een van de bezoekers die de verzameling kunstgebitten spotte. Op een foto die zij maakte, is te zien dat de kunstgebittenverkoper op deze boodschap wees: 'Passen is kopen'. Verder had de verkoper op het papiertje geklad: 'Paskamer aanwezig'.In de reacties onder de foto vragen verschillende mensen zich af wie er in godsnaam een tweedehands 'kunstklapper' zou kopen. Toch vonden een paar gebitten wel degelijk een nieuwe eigenaar op de rommelmarkt, schrijft Seegers-De Jong. "Ze zeiden dat ze er al een paar verkocht hadden. Voor Halloween!"