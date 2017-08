Onterecht gezakte leerling daagt toetsingscollege voor rechter

Een gezakte vwo-leerling van een school uit Noord-Brabant stapt naar de rechter om haar eindexamenuitslag aan te vechten. Volgens haar advocaat Wilco Brussee heeft de scholier alsnog recht op een diploma, omdat er grote fouten in het examen zaten.



Het is voor zover bekend de eerste keer dat iemand het College voor Toetsen en Examens (CvTE) vanwege fouten in het examen voor de rechter daagt om een diploma af te dwingen. Mocht de rechter deze leerling in het gelijk stellen, dan heeft dat mogelijk verstrekkende gevolgen voor anderen die ook nipt zijn gezakt voor Frans, zegt de onderwijsadvocaat.



De Brabantse, die anoniem wil blijven, zakte dit schooljaar volgens haar advocaat doordat ze voor haar vwo-examen Frans 0,05 punt te weinig haalde. Boosdoener zou vraag 15 zijn geweest, een vraag waarvan het CvTE heeft toegegeven dat die fouten bevatte.



Om die reden besloot het CvTE de algemene normering aan te passen, en zo examenkandidaten tegemoet te komen. Deze compensatie maakte het CvTE medio juni bekend.



Brussee betoogt dat de compensatie onvoldoende is, met als gevolg dat zijn cliŽnt nu onterecht zonder diploma zit en niet kan starten met haar vervolgopleiding. "Ik wil dat de rechter vaststelt dat het CvTE een hoger aantal punten had moeten toekennen, en dat vervolgens ook gaat doen, zodanig dat mijn cliŽnt alsnog haar diploma krijgt."



100% gelijk



Charlotte Goulmy, docente Frans en kritisch over de "starre" houding van het CvTE, vindt het niet meer dan terecht dat de leerling via de rechter alsnog haar diploma eist. "Het CvTE had dit makkelijk kunnen voorkomen door op tijd zijn fout te erkennen en voldoende te corrigeren. Deze leerling heeft geen andere keus dan naar de rechter te stappen. Ze heeft gewoon 100% gelijk."



Het vwo-examen Frans van dit schooljaar was al eerder mikpunt van flinke kritiek. Zo eiste de Inspectie van het Onderwijs bij hoge uitzondering inzage in de manier waarop het CvTE omging met kritiek van docenten op het examen. Ook zeiden docenten anoniem tegen de NOS dat ze zich vanwege het ondermaatse examen genoodzaakt voelden af te wijken van het antwoordmodel.



Het kort geding van de scholier dient morgen. Haar advocaat noemt het een belangrijke zaak, ook voor andere leerlingen. "Deze zaak draait natuurlijk om mijn cliŽnt. Maar ik kan me voorstellen dat dezelfde problematiek speelt voor andere leerlingen die ook Frans hebben gedaan, of een ander vak", zegt hij. "Als dat zo is, moeten ze vooral aan de bel trekken bij het CvTE, en misschien ook wel een procedure starten."



Het CvTE wil nog niet reageren op de zaak; het wil de uitspraak van de rechter afwachten.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: