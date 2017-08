Hof India verbiedt flitsscheiding met code talaq talaq talaq

Het hooggerechtshof in India heeft een verbod uitgesproken over de praktijk van moslims om van hun vrouw te scheiden door alleen drie keer het woord 'talaq' uit te spreken. Die regel is ongrondwettelijk, zegt een meerderheid van de rechters.



De 'driemaal talaq'-regel is een traditionele moslimpraktijk, die overigens niet in de Koran staat. Mannen kunnen er eenzijdig gebruik van maken door hun vrouw drie keer het woord 'talaq' (scheiding) mee te delen. Dat hoeft niet onder vier ogen te gebeuren; per sms, brief of telefoon mag ook.



In grote moslimlanden als Pakistan en Bangladesh is de regel niet meer toegestaan, maar in India, waar een grote minderheid van ruim 170 miljoen moslims woont, wel. Onduidelijk is hoe vaak de methode wordt gebruikt.

In India gelden de meeste wetten voor iedereen, maar voor religieuze gemeenschappen is het toegestaan om op bepaalde gebieden eigen regels te hanteren. Dit geldt bijvoorbeeld voor familiekwesties als trouwen, scheiden en erfenissen.

Mensenrechtenorganisaties waren naar de rechter gestapt omdat vrouwen vaak van de ene op de andere dag op straat worden gezet door hun man. Er is al langer kritiek op de praktijk: enkele jaren geleden leverde een petitie ertegen tienduizenden handtekeningen op, ook van mannen.



Het hooggerechtshof noemt de regel nu "onislamitisch, willekeurig en ongrondwettelijk". Premier Modi zei al eerder dat hij fel tegen de praktijken is. Volgens hem worden de levens van vrouwen erdoor verwoest

