Textielsorteercentrum sluit om babyluiers en rottend voedsel

Het textielsorteercentrum in het Groningse Uithuizen is per direct gesloten. Er zaten grote hoeveelheden luiers, rottend voedsel en glas tussen de tweedehandskleren.



Dat veel mensen van alles in kledingcontainers gooien, is een landelijk probleem en het speelt op meerdere plaatsen. In Assen werd bijvoorbeeld een dode hond aangetroffen in een kledingcontainer. "Het is te gek voor woorden," zegt Jan-Maarten Zeldenrust van het kledinginzamelingsbedrijf.



Volgens Zeldenrust werkt het centrum in Uithuizen met mensen van de sociale werkplaats. "Ze stonden huilend naast de kledingcontainers en wilden gewoon niet meer naar hun werk."



Tegen RTV Noord zegt Zeldenrust dat veel containers bovengronds staan. "Het is moeilijk te controleren wie wat erin gooit. Soms staan er adresgegevens bij, wanneer iemand bijvoorbeeld medicijnen dumpt."



Het sorteercentrum in Uithuizen was nog maar een jaar open. De kleding die daar wordt gesorteerd gaat nu naar Assen. Hoewel daar de dode hond werd gevonden, blijft dat sorteercentrum wel open.



Pas bij een landelijke aanpak wordt er weer kleding gesorteerd in Groningen. "Als we de veiligheid van de werknemers kunnen garanderen, gaan we het centrum weer openen."

