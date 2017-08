Duizend brugklassers krijgen een gratis telefoon

In Den Haag krijgen ongeveer duizend brugklassers uit arme gezinnen een gratis telefoon. Daarmee kunnen ze ook gratis internetten.



Kinderen kunnen met de telefoon informatie vinden over hun school. Tegenwoordig krijgen kinderen vaak hun huiswerk en lesroosters via smartphones, maar niet alle ouders kunnen zo'n toestel voor hun kind betalen.



Het project is een samenwerking tussen de gemeente Den Haag, het Ministerie van Social Zaken, T-Mobile en Vodafone. Het is met de telefoons niet mogelijk om naar het buitenland te bellen en andere dure sms-diensten zijn geblokkeerd.



Voordat kinderen de telefoons mogen gebruiken, krijgen ze eerst uitleg over de risico's van smartphones.

Reacties

23-08-2017 10:03:32 allone

Stamgast



WMRindex: 29.301

OTindex: 58.938

Idd. Als alle info via internet komt, moeten ze daar ook bij kunnen komen.

23-08-2017 10:24:05 venzje

Oudgediende



WMRindex: 9.975

OTindex: 2.597



Goed dat de mijne al van school zijn, want die willen allebei liefst een ouderwetse foon die alleen kan bellen en sms-en. Kennelijk zijn de Dus je kunt in het onderwijs niet meer zonder smartphone?Goed dat de mijne al van school zijn, want die willen allebei liefst een ouderwetse foon die alleen kan bellen en sms-en. Kennelijk zijn de Ericsson GA628 en de 'modernere' Nokia 3310 in bepaalde kringen weer hip.

23-08-2017 10:28:46 allone

Stamgast



WMRindex: 29.301

OTindex: 58.938

@venzje : nee, mijn neefje kreeg al roosters / berichten, enz via internet

