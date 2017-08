Kip zit klem tussen zonnepanelen op dak in Zevenaar

ZEVENAAR - De eigenaar van een kip keek vanmiddag raar op toen hij het dier na lang zoeken vond tussen de zonnepanelen op het dak van een woning aan de Kampstraat in Zevenaar. De kip was daar vast komen te zitten en had tussen de zonnecellen benauwde momenten beleefd.Het dier kon geen kant op. Uiteindelijk is de brandweer gebeld om het beestje te bevrijden. Die heeft dat middels een hoogwerker gedaan.Hoe de kip vast is komen te zitten weet de eigenaar niet. Foto