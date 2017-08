Scooterrrijder met telefoon ziet sinkhole over het hoofd

Nee, het is niet verstandig om in het verkeer met je mobiele telefoon bezig te zijn. Dat bleek donderdag maar weer eens in China.Het gebeurde in de stad Beihai, in het zuiden van het land. Plotseling ontstond er een enorm gat in de weg, een sinkhole. Het liep allemaal goed af, de man raakte niet ernstig gewond. Chinese media melden dat hij zelf uit het gat van een meter of twee diep wist te klimmen.