Deen met tunnelfobie stopt voor tunnel naar Nederland

Een Deense man is zaterdag vlak voor de Eemstunnel bij het Duitse Leer stil gaan staan, omdat hij niet door de tunnel wilde rijden. Hij verklaarde last te hebben van een tunnelfobie.



Agenten gingen zaterdagavond op een melding af van een camper op de vluchtstrook van de A31, richting Nederland. Toen ze aan kwamen rijden zagen agenten de Deense automobilist lopen. Hij zei dat hij niet door de tunnel wilde vanwege zijn tunnelfobie. Waarom hij uit de camper was gestapt en wat hij van plan was, is niet duidelijk.



De politie bracht de man terug naar de camper, waar zijn vrouw zat te wachten. Ze wezen het echtpaar op een weg met een brug, in plaats van met een tunnel. De geschrokken man liet het rijden verder over aan zijn vrouw.

Reacties

22-08-2017 13:13:57 venzje

Oudgediende



WMRindex: 9.967

OTindex: 2.597

Als ik een tunnelfobie had zou ik mijn reizen een beetje voorbereiden...



Ik hoop voor hem dat hij niet van plan was om naar Friesland te gaan, want dat ligt ramvol met aquaducten. Of zou hij die niet lang genoeg vinden om bang voor te zijn?

22-08-2017 13:39:13 stora

Stamgast



WMRindex: 5.999

OTindex: 770

@venzje , maar jij hebt dan ook geen tunnelvisie

