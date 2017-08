Chinees wordt 256 jaar oud

Volgens een artikel uit 1930 van de New York Times, ontdekte Wu Chung-Chieh, een professor van de Chengdu Universiteit, keizerlijke Chinese overheidsverslagen uit 1827 die Li Ching-Yuen feliciteren op zijn 150ste verjaardag, en andere documenten later waar men hem te feliciteert met zijn 200ste verjaardag in 1877. In 1928 schreef een New York Times correspondent dat veel van de oude mannen in de omgeving Li’s beweerden dat hun grootvaders hem kenden toen ze jongens waren, en dat hij in die tijd een volwassen man was.Li Ching Yuen begon naar verluidt zijn kruidendokter carrière op de leeftijd van 10, waar hij kruiden verzamelde in bergketens en leerde van hun potentie voor een lange levensduur. Al bijna 40 jaar, overleefde hij op een dieet van kruiden zoals Lingzhi, goji bes, wilde ginseng, he shoo wu en Gotu Kola en rijstwijn. In 1749, op 71-jarige leeftijd, werd hij lid van het Chinese leger als leraar in martial arts. Van Li werd gezegd dat het een geliefde figuur was in zijn gemeenschap, en dat hij 23 keer trouwde en meer dan 200 kinderen verwekte.Volgens de algemeen aanvaarde verhalen verteld in zijn provincie, was Li in staat om te lezen en te schrijven al als een kind, en tegen zijn tiende verjaardag door Kansu, Shansi, Tibet, Annam, Siam en Mantsjoerije had gereisd tijdens het verzamelen van kruiden. Voor de eerste honderd jaar bleef hij in dit beroep. Daarna stapte hij over naar de verkoop van kruiden verzameld door anderen. Hij verkocht Lingzhi, goji bes, wilde ginseng, he shou wu en gotu kola, samen met andere Chinese kruiden, en leefde van een dieet van deze kruiden en rijstwijn.Volgens één van de discipelen van Li’, had hij ooit een nog oudere 500-jarige man ontmoet, die hem Qigong oefeningen en dieet onderwees, wat hem zou helpen zijn levensduur te verlengen tot bovenmenselijke proporties. Afgezien van Qigong en een kruiden-rijk dieet, wat kunnen we leren van deze Master of Longevity?Wat dacht je van deze: Op zijn sterfbed, deed Li de beroemde uitspraak: “Ik heb alles wat ik te doen had in deze wereld gedaan”. Konden zijn vreedzame laatste woorden ook wijzen op een van de grootste geheimen van een lang en voorspoedig leven? Het is interessant om op te merken dat in het Westen, ons vaak geleerd wordt om te geloven dat ouder worden iets is dat moet worden “verslagen” met high-tech infrarood-apparatuur en state of the art medicatie.Li werd gevraagd wat zijn geheim was voor een lang leven. Dit was zijn antwoord: “. Houd een rustig hart, zit als een schildpad, loop levendig als een duif en slaap als een hond” Dit waren de woorden van advies die Li gaf aan Wu Pei-fu, de krijgsheer, die Li in huis nam om het geheim van de extreem lange levensduur te leren.Li hield vol dat innerlijke rust en vrede van de geest, gecombineerd met ademhalingstechnieken de sleutels naar een lang leven van ongelooflijke proporties waren. Uiteraard zou zijn dieet een grote rol hebben gespeeld. Maar het is fascinerend dat de oudste levende persoon in de geschiedenis zijn lange leven toeschrijft aan zijn gemoedstoestand.