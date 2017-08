Futuristische brandweerdrone blust vuur in hoogste wolkenkrabbers

Het Turkse ontwerpbureau Dahir Insaat heeft een futuristische oplossing bedacht voor het blussen van branden in wolkenkrabbers en andere hoge gebouwen. Het gaat, zo blijkt uit een gelikt animatiefilmpje van het bedrijf, om een voertuig dat op een soort stelten tussen het verkeer door kan rijden. Horizontale drone-propellers en stabiliserende gyroscopen zorgen ervoor dat de wagen in balans blijft.Eenmaal bij het brandende pand aangekomen klapt het dak open, waaruit vervolgens een soort helikopter tevoorschijn komt met in totaal twintig rotorbladen: tien aan elke kant. Daarmee kan de vliegende blusunit naar iedere gewenste hoogte stijgen. Eenmaal bij de brand aangekomen kan het vuur worden geblust met water dat vanaf straatniveau via een slang naar boven wordt geperst. Handig is ook dat een loopbrug kan worden uitgeschoven waarmee mensen in nood kunnen worden gered.Het filmpje van Dahir Insaat toont ook nog een oplossing voor verkeersdrukte in grote steden: bussen en andere voertuigen die volgens hetzelfde principe worden aangestuurd. De vliegende wagens rijden moeiteloos over zelfs de grootste files en ingewikkeldste, totaal vastgelopen verkeersknooppunten heen. Of de reddingsheli's en andere science fictionvliegwagens er ooit zullen komen is vooralsnog onduidelijk. Met de huidige technische mogelijkheden kan het nog niet. ,,We werpen nu alvast een innovatieve blik in de al dan niet verre toekomst'', benadrukt de firma.