Man stapt op snelweg uit auto en loopt stampvoetend weg

Een automobilist is donderdagmiddag op de A4 boos uit zijn auto gestapt om zijn reis lopend langs de snelweg te vervolgen. De VerkeersInformatieDienst (VID) postte een video van de opmerkelijke actie om bestuurders te wijzen op de gevaren van onverantwoord gedrag in het verkeer.Onder de video schrijft de VID: ,,Ook al ben je nog zo boos: lopend verder over de snelweg is echt te gevaarlijk #nietdoen." Het voorval vond vanmiddag plaats op de A4 bij afrit Sloten. ,,Mensen achter 'm moesten bot op de rem", zegt Bas van de Beek van de VID. De man liep vervolgens de afrit af met voorbijrazend verkeer vlak naast hem.Waarom de man zo boos was, is niet bekend, maar het lijkt erop dat hij onenigheid had met zijn bijrijder.Een twitteraar reageert op de video dat de man niet alleen zichzelf in gevaar brengt, maar ook andere weggebruikers. Iemand anders raadt de man aan om in het vervolg door te rijden naar een parkeerplaats om daar ruzie te maken.