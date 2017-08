Olifant vertrapt trofeeenjager voordat hij trekker overhaalt

Een Argentijnse trofeeŽnjager die in zuidelijk Afrika op olifanten joeg, heeft zijn jachtreis met de dood moeten bekopen. Een olifant vertrapte Josť Monzalvez (46) in NamibiŽ nog voordat hij een geschikte plek had gevonden om het beest dood te schieten.



Het jachtincident met dodelijke afloop vond plaats in het noorden van NamibiŽ. Volgens de politie was Monzalvez met vier professionele trofeeŽnjagers - een mede-Argentijn en drie NamibiŽrs - op olifantenjacht in een privťjachtgebied zo'n 70 kilometer ten noordwesten van Kalkfeld.



"De vijf achtervolgden een kudde olifanten. Een van de dieren kreeg de jagers in het oog. Nog voordat ze een positie konden innemen van waaruit ze de door de eigenaar geselecteerde olifant zouden doodschieten, kwam het beest op zijn achtervolgers afgerend. De jagers gingen ervandoor maar de razende olifant wist Monzalvez in te halen en vertrapte hem net zo lang tot hij dood was", zo verklaarde woordvoerster Maureen Mbeha van de politieregio Otjozondjupa tegenover The Namibian.



Monzalvez werkte volgens haar voor een oliemaatschappij en had een vergunning voor de olifantenjacht, maar daarover bleek de olifant niet ingelicht. De nabestaanden van Monzalvez zijn op de hoogte gebracht van het overlijden.



Hoeveel de Argentijnse olifantenjager betaalde voor zijn jachtreis, is niet bekend. Afgaand op een advertentie op africahunting.com voor een meerdaagse olifantenjacht in het uiterste noorden van NamibiŽ, kostte de jachttrip minstens enkele tienduizenden dollars. Het bedrag is opgebouwd uit dagelijkse kosten en een trofeevergoeding, in de advertentie respectievelijk 11.000 en 22.000 dollar.



Eind mei werd in buurland Zimbabwe een bekende Zuid-Afrikaanse jager geplet door een olifant die net was doodgeschoten door een andere jager. Het wijfje nam de ervaren Theuns Botha (51) mee in haar val.

En mogen er veel van dit soort incidenten volgen

