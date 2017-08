Gezin ontsnapt in dierentuin aan losgebroken beer

Een Nederlands gezin van vier personen is in een Zweedse dierentuin ternauwernood ontsnapt aan de klauwen van een losgebroken bruine beer. Het gezin wist te ontkomen door het berenverblijf uit te klimmen via een hek waar stroom op stond. Voor de oppasser waar ze een dagje mee op pad waren, liep het drama wl fataal af.



Het incident gebeurde al 4 augustus, maar pas nu blijkt dat de in nieuwsberichten genoemde familie waarmee oppasser Robert Lindvall zich in het berenverblijf bevond, Nederlands is. Buitenlandse Zaken bevestigt het desgevraagd. De vader, moeder en twee kinderen liepen een dagje mee met de oppasser om te helpen in het park Orsa, dat in de Zweedse provincie Dalarna ligt.



De Nederlandse familie kon een dagje meelopen om dierenverblijven schoon te maken en de dieren eten te geven. De familie was 's ochtends het berenverblijf ingegaan. De bruine beer bevond zich op dat moment in een afgesloten ruimte. Toch wist het roofdier de ruimte binnen te dringen waar de Nederlanders zich bevonden.



Het dier richtte zich meteen op de pas 18-jarige oppasser Robert. Dat heeft waarschijnlijk het leven van het Nederlandse gezin gered. Zij wisten de ruimte uit te klimmen, ook al stond er stroom op de hekken. Tegelijkertijd waren zij getuige van de dramatische worsteling van de beer met oppasser Robert.



Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is het gezin goed geholpen door de Zweedse autoriteiten, maar wel getraumatiseerd. Buitenlandse Zaken heeft hulp aangeboden aan de familie, die anoniem wil blijven. De bruine beer is na de aanval afgemaakt.

Reacties

Tragisch. Hoewel ze er schattig uitzien blijven het gevaarlijke wilde dieren.

