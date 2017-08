Man schiet zichzelf in borst met spijkerpistool en overleeft het

Een 52-jarige klusser uit Wisconsin (Amerika) is levengevaarlijk gewond geraakt nadat hij zichzelf per ongeluk met een spijkerpistool in zijn borst vlakbij zijn hart had geschoten. Doug Bergeson zag vervolgens de bijna acht centimeter lange spijker op het ritme van zijn hartslag meebewegen. De vlijmscherpe stalen nagel moest vervolgens tijdens een open hartoperatie worden verwijderd.Volgens Doug Bergeson was hij onlangs geconcentreerd bezig met het bouwen van een open haard in een woning. ,,Ik kon er niet goed bij en ging, met het spijkerpistool in mijn handen, op mijn tenen staan. Omdat er amper werkruimte was vuurde het apparaat eerder dan bedoeld een spijker af. Daarna viel het pistool op de grond en door de klap schoot er nog een spijker uit die via een plank in mijn borst belandde'', vertelde het slachtoffer naderhand aan Amerikaanse media.Bergeson reed zelf bijna 20 kilometer naar het ziekenhuis waar hij gelijk onder het mes moest. De spijker bleek niet in zijn hart te zitten maar vlakbij een van de grote hartslagaders. Volgens de arts die de man opereerde heeft de man extreem veel geluk gehad. ,,Als hij tijdens het autorijden en uitstappen een verkeerde beweging had gemaakt of zijn hart had door de stress anders geslagen, dan had de spijker zo goed als zeker zijn ader of hart doorboord. En dan was het einde verhaal geweest.''Het slachtoffer heeft na de ingreep nog twee dagen in het ziekenhuis gelegen. Hij is nog niet helemaal hersteld, maar al wel weer aan het klussen in de woning waar het mis ging. ,,Ik let voortaan beter op met spijkerpistolen en werk voorzichtiger dan ooit.'' Hij noemt het verder 'best onverstandig' dat hij naar het ziekenhuis reed. ,,Ik had volgens de medici beter de hulpdiensten kunnen bellen.''