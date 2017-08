Vrouw vindt verlovingsring na 13 jaar om wortel in moestuin

Een hoogbejaarde Canadese heeft haar verlovingsring die ze jaren geleden kwijtraakte, teruggevonden op een bijzondere plek. Het sieraad zat om een wortel in haar moestuin.Mary Grams (84) uit de plaats Armenia dacht dat ze haar ring nooit meer zou terugzien. Het juweel glipte dertien jaar geleden van haar vingers terwijl ze onkruid aan het wieden was. "Ik heb toen overal op handen en knieŽn gezocht", vertelt ze.Ze durfde niet tegen haar man te zeggen dat ze de ring, die ze in 1951 had gekregen, kwijt was. Grams kocht een goedkope vervangingsring en hield het tot zijn dood geheim. Alleen haar zoon wist dat ze de echte ring kwijt was.Haar schoondochter vond het sieraad een paar dagen geleden tijdens het oogsten van wortels uit de moestuin bij het huis waar zij en de zoon van Grams inmiddels wonen. Ze zag de ring rond een van de wortels. "Het kon niet anders dan dat die van mijn schoonmoeder moest zijn, omdat er nooit andere vrouwen hier hebben gewoond."De zoon van Grams herkende de ring en bracht hem terug naar zijn moeder. De vrouw is van plan de ring weer te dragen. Na een beetje schoonmaakwerk ziet het sieraad er volgens Grams weer uit zoals dertien jaar geleden.Het is niet de eerste keer dat een ring op deze manier wordt teruggevonden. Vorig jaar trok een man van 82 zijn verloren trouwring na drie jaar uit de grond.