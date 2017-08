Bezoeker beschadigt werk Yves Klein in Bozar

Een bezoeker van de Yves Klein-expo in Bozar stapte woensdag per ongeluk in het werk Droog blauw pigment – een uitgestrekte bak gevuld met het unieke International Klein Blue-pigment. Omdat het kunstwerk een installatie is, kon het inmiddels al gerestaureerd worden.Nog tot zondag loopt in Bozar Theatre of the Void, de groots opgezette overzichtstentoonstelling van de Franse kunstenaar Yves Klein die vooral bekendheid verwierf met het felle ultramarijnblauwe pigment IKB. Ook op de expo is deze kleur prominent aanwezig, onder meer met een zaal vol monochrome schilderijen in IKB.Centraal in dezelfde zaal is ook het kunstwerk Droog blauw pigment opgesteld, een uitgestrekte bak gevuld met zand dat werd geïmpregneerd met de blauwe kleur. Het gaat om een heruitvoering van een installatie die in 1957 voor het eerst werd opgesteld.Het is in dit werk dat een bezoeker van de tentoonstelling woensdag per ongeluk een stap zette, zo bevestigt Bozar aan onze redactie. De persoon was erg geïntrigeerd geraakt door een video die op de wand aan de andere kant van de zaal speelde. “Maar medewerkers hebben de geschrokken gast onmiddellijk geholpen”, aldus woordvoerder Leen Daems. “Bovendien waren alle veiligheidsvoorzorgen getroffen: er was een bewaker aanwezig in de zaal, er stond een waarschuwingsbordje naast het werk en het werk was deels omheind.”Omdat het om een installatie gaat, kon het werk ook al hersteld worden zonder dat het schade opliep. “Telkens als het ergens getoond wordt, wordt het immers opnieuw gecreëerd”, zegt Daems. “Het gaat dus niet om een uniek onherstelbaar werk, maar een tijdelijke presentatie. Je zou dus kunnen stellen dat de presentatie in Bozar helaas beschadigd is, maar het werk an sich kent geen schade.”Een andere bezoeker kon de onfortuinlijke situatie op foto vastleggen.Eerder dit jaar gebeurde al hetzelfde in de Franse badstad Nice. In het museum voor moderne en hedendaagse kunst Mamac stapte een journalist tijdens de persconferentie van een nieuwe tentoonstelling ook per ongeluk door het werk, omdat hij geboeid aan het luisteren was naar wat de museumdirecteur te vertellen had.Ook daar konden medewerkers van het museum de toegebrachte schade snel herstellen.