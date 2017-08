Lelystad maakt genante en misplaatste straattaalfolder voor werkloze jongeren

Een brochure om werkloze jongeren te bereiken heeft tot grote ophef geleid in Lelystad, meldt Omroep Flevoland. De gemeente leek het leuk om straattaal te gebruiken en opende de folder met ‘Yo tjappie, alles chill?’



Volgens het straatwoordenboek betekent tjappie kneus, loser of sukkel. Ook de rest van de folder is denigrerend en stigmatiserend. Op de voorkant van de brochure staat ‘Netnix’ wat niet erg vriendelijk klinkt en aan de binnenkant luidt de tekst: ‘De meesten van jouw leeftijdsgenoten hebben een diploma in the pocket’ ….‘en daarmee hebben ze money at the bank voor een telly, scooter of een wagen. Kijk dat is pas chill, dat wil jij toch ook?’



Alle Lelystadse jongeren zonder baan of diploma op minimaal mbo-2, havo- of vwo-niveau hebben het gedrocht van een folder ontvangen. Ouders en jongeren zijn furieus. Benieuwd welke tjappie op de communicatie-afdeling van de gemeente dit heeft bedacht.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: