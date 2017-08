Dag van de achtbaan? De oudste ter wereld staat in Twente

Het was afgelopen woensdag Rollercoaster Day. En laat de oudste stalen achtbaan ter wereld nu net in Twente staan, in pretpark De Waarbeek. Alle reden om een ritje te maken in achtbaan uit 1930.Grappig detail: de baan is gemaakt van een smalspoor, een soort oude tramlijn. De oprichters van De Waarbeek, de familie Smit, bouwden de attractie zelf.Veel Twentenaren hebben als kind, ouder of opa of oma ooit een ritje gemaakt in de rodelbaan, die nog altijd op volle toeren draait. De naam rodelbaan werd overigens aan de attractie gegeven omdat achtbanen destijds nog niet bestonden.Ook deze woensdag stond er een lange rij voor de attractie, die zo'n 65 seconde duurt.