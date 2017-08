Konijn graaft mortier op in achtertuin in Vught

Een konijn groef afgelopen zaterdag een levensgevaarlijke mortier op in een achtertuin aan de Baarzenstraat in Vught. De bom komt waarschijnlijk uit de Tweede Wereldoorlog.



Het ding was niet erg groot. Toch is een mortier altijd levensgevaarlijk, benadrukt wijkagent Marcel de Rouw.



De bewoners hebben de mortier laten liggen en de politie ingeschakeld. Omdat het ding geen direct gevaar voor de omgeving opleverde, bleef het mortier liggen tot de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) maandag langs kon komen. Er hoefden ook geen huizen te worden ontruimd.



De EOD heeft het explosief meegenomen naar het buitengebied van Vught, waar het tot ontploffing is gebracht.

