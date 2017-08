Los Angeles schildert asfalt tegen de zon

De Californische stad Los Angeles is een proef begonnen met het schilderen van wegen met een verf die hitte terugkaatst. Dit nadat er al geŽxperimenteerd is op parkeerplaatsen en in parken. De verf moet helpen de stad leefbaar te houden.In Los Angeles loopt het kwik regelmatig op tot boven de 35 graden. En de voorspelling is dat dat steeds vaker zal gaan gebeuren. Dat is ongezond voor de bewoners en het kost enorm veel energie voor airconditioners en andere koelingsapparaten. De verf die nu wordt aangebracht, van de firma GuardTop, claimt dat het de temperatuur boven het oppervlak met wel 12 graden kan laten dalen, meldt de website phys.org. De gemeente Los Angeles deed al eerder proeven, maar nog niet eerder op de openbare weg.Onderzocht wordt onder andere of de verf wel duurzaam is en niet door vervuiling snel aan effectiviteit inboet.