Man redt kitten van bevriezingsdood

Op 3 januari 2017 reed een Russische man genaamd Slava op een koude besneeuwde weg toen hij iets aan de kant zag liggen."Ik dacht dat het een dier was en dat het zou doodvriezen in dit weer", vertelde Slava aan Lovemeow. Auto's bleven voorbij rijden, maar niemand die stopte. Hij wist dat hij wat moest doen om de kat in veiligheid te brengen.Slava probeerde te keren, maar de kat schrok van de auto en probeerde een boom in te springen. Dus parkeerde hij zijn auto aan de andere kant van de weg en liep terug naar de kat, die intussen doodstil in de sneeuw zat en geen geluid meer maakte."Het was heel koud, dus ik wikkelde haar in een handdoek en bracht haar terug naar mijn auto. Ik zette de verwarming op zijn hoogst om het ijs van haar vacht te krijgen", vertelt Slava.Slava bracht de kat naar zijn vaders huis, waar ze een warm bed maakten met verschillende dekens, een radiator en een lamp voor de kat, die hij Nika genoemd heeft.Nika was zo blij om warm en veilig te zijn dat ze maar bleef spinnen en kopjes geven aan haar redders.De dierenarts bepaalde dat Nika zo'n 6 maanden oud moest zijn. Helaas was haar staart zodanig bevroren dat die geamputeerd moest worden."Nika wist dat we haar probeerden te helpen. Ze onderging de operatie zonder te klagen en bleef lief en geduldig."Twee weken later voelde Nika zich al een stuk beter en kwam haar personaliteit naar boven. "Ze is een actief beestje en houdt van spelen en rennen" , vertelt Slava.Intussen woont de kat bij Slava en heeft het harstikke goed naar haar zin.