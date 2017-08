Gele badeendjes racen in Noorderplantsoen voor KidsUnited

De grote vijver in het Noorderplantsoen is op zondag 20 augustus het strijdtoneel van vijfduizend gele badeendjes. De eigenaar van de eend die als eerste aan de overkant is, wint 1000 euro.In het openingsweekend van Noorderzon organiseert de Junior Kamer Groningen voor de tweede keer in het Noorderplantsoen de Duckrace Groningen voor het goede doel. Werd vijf jaar geleden 16.500 euro opgehaald voor het Beatrix Kinderziekenhuis, deze keer is de opbrengst voor KidsUnited, waar kinderen met een handicap kunnen sporten.KidsUnited gaat het geld benutten voor de vervanging van hun door brand verwoeste trainingscomplex en is ook aan het sparen om in de toekomst een multifunctioneel activiteitencentrum voor de doelgroep op te zetten.Sander Benschop (33) van BrandMore Industries is één van de organisatoren van de Duckrace. ,,Een paar weken geleden hebben we in een zaal van Het Heerenhuis alle vijfduizend gele badeendjes schoongemaakt en gesorteerd’’, aldus Benschop. De badeendjes worden ook wel eens uitgeleend aan andere organisaties. De schoonmaak- en sorteeractie is belangrijk, omdat de nummers goed zichtbaar moeten zijn en er geen eendje mag missen.De badeendjes voor de KidsUnited-actie worden voor 5 euro per stuk ‘verkocht’. De ‘koper’ krijgt een roze papieren Duckdollar met daarop het nummer. De eerste prijs is 1000 euro, de tweede 500 en de derde 250. De andere prijzen zijn ter beschikking gesteld door sponsoren.Op zondag 20 augustus worden ’s middags om 15.00 uur de duizenden badeendjes via een helling de grote vijver middenin het plantsoen ingeschoven. De brandweer zet daarna de brandslang open en spuit de eendjes onder hoge druk richting de finish, pakweg 75 meter verderop. Benschop: ,,Het zal een feestelijke middag zijn, als onderdeel van het Noorderzonfestival. Er is muziek en wat ook leuk is: er komen enkele spelers van FC Groningen. Wie precies weten we niet, alleen Sergio Padt is zeker, want hij is onze ambassadeur. Via onze Facebookpagina Duckrace Groningen kunnen de lotnummers worden gekocht.’’