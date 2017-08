Vader en zoon vinden gsm die uit de lucht kwam gevallen

In de Amerikaanse staat Tennessee hebben vader en zoon een opmerkelijke vondst gemaakt tijdens het opruimen van de takken bij het tuinieren."Hier ligt je telefoon!" zegt een vader tegen zijn zoon, die moet ontkennen: "Dat is de mijne niet, die zit in mijn zak." In een -ingekort- filmpje hoor je de verbazing van de twee als ze merken dat de telefoon aan het filmen is. Ze zetten de opname stop en kunnen daarna wellicht hun ogen niet geloven als ze het filmpje herbekijken. De telefoon had een serieuze val van enkele kilometers gemaakt, toen ervaren hobbypiloot Blake Henderson die wat onhandig uit het raampje van zijn vliegtuig liet vallen. De man wou een ander vliegtuigje filmen, maar liet zijn gsm vallen. Die filmde de hele val en overleefde hem zelfs. Het mobieltje viel gelukkig niet op iemands hoofd, maar wel in de haag van de tuinierende vader en zoon, die gemakkelijk Blake konden bereiken om zijn gsm terug te geven.