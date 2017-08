Manneke pis heeft blaasontsteking

Na al die jaren zit er nog geen sleet op Manneken Pis. Dat bewees de bronzen Brusselse trots woensdagochtend door bijna de hele straat onder te plassen, bijna helemaal tot aan de gevels aan de overkant. Wie zich in een straal van enkele meters van het beeldje waagde, werd onverbiddelijk getrakteerd op een koude douche.Wie zich woensdagochtend kwam vergapen aan het meest symbolische beeldje van heel Brussel, droeg maar beter gepaste regenkledij. Niet omdat de regenbuien opnieuw over Brussel trokken, wl omdat Manneken Pis er duidelijk goesting in had.Want waar het bronzen beeldje normaal gesproken proper in zijn fonteintje plast, reikte zijn straal woensdag wel hl ver: helemaal tot aan de gevels aan de overkant van de straat. Wie er moest passeren, werd onverbiddelijk getrakteerd op een koude douche.Genoot Manneken Pis net zoals wij allemaal dinsdag van de feestdag en was dit het resultaat van een glaasje te veel? Had de Brusselse trots nood aan een dagje zonder toeristen die hem aangapen? Of wilde het ketje de Brusselaar simpelweg wat verkoeling bieden op wat een zonnige dag beloofde te worden?Neen, het betrof een grappenmaker die 's nachts over het hek van het standbeeld is geklommen en er het kraantje heeft opengedraaid, vertelde het kabinet van schepen van Openbare Netheid Karine Lalieux (PS) aan onze redactie. Het was overigens niet de eerste keer dat dit gebeurde, aldus het kabinet, dat onderzoekt hoe het kraantje kan worden beveiligd.De politie zou ook bewakingsbeelden hebben van de dader, die er dus niet zomaar mee zal wegkomen. Ondertussen is de straal van Manneken Pis wel al tot normale proporties herleid.