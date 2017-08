Eenzame man bouwt zwembad voor buurtkinderen

Na het overlijden van zijn vrouw, voelden het huis en de tuin van Keith Davison (94) zo leeg, dat hij een plannetje bedacht. Als hij nou een zwembad in de tuin aanlegt, komen de buren vaker op bezoek.Davisons vrouw, Evy, stierf in april vorig jaar. Sindsdien voelde de Amerikaan zich vaak eenzaam in zijn huis. "Het was zo vreselijk stil in huis, sinds ze overleden is", zegt hij aan ABC News. "Ze was het belangrijkste in mijn leven."Al tijdens het rouwen besloot Davison dat er iets moest gebeuren. Hij wilde zijn eigen huis beter maken en iets voor de buren doen. Daarom liet hij een zwembad aanleggen. "Dit is een prachtige buurt, ik heb hier veel goede vrienden. En de mensen hier hebben best veel kinderen. Dit leek me een goed plan."Volgens één van de buren, die al zeven jaar naast Davison woont, behandelden hij en zijn vrouw de kinderen alsof ze zelf de ouders waren. "Hij is altijd blij als de kinderen in de tuin spelen. Hij is gek op kinderen."Vorige maand was het zwembad klaar. En de buren hebben er al verschillende keren gebruik van gemaakt. Veel kinderen uit de buurt spelen en zwemmen maar wat graag in het nieuwe bad. Er is wel één regel: ze mogen niet zonder hun ouders komen. Die kunnen dan mooi een praatje maken met Davison.