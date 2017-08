Moeder stuurt pasgeboren baby per post naar weeshuis

Een 24-jarige moeder is in de Chinese stad Fuzhou aangeklaagd omdat ze haar pasgeboren baby in plastic zakken als postpakketje probeerde te versturen naar een weeshuis. De zaak kwam aan het licht toen de koerier alarm sloeg.



De baby bevindt zich in stabiele conditie in een ziekenhuis in de zuidoostelijke stad. De politie van Fuzhou maakte bekend de moeder te hebben gearresteerd in afwachting van het onderzoek. Haar wordt verwaarlozing van haar kind ten laste gelegd.



De moeder wikkelde haar pasgeboren dochtertje woensdag in zwarte plastic zakken en belde daarop een koerierdienst. De koerier die het 'pakket' kwam ophalen mocht de inhoud niet controleren van de moeder en was daardoor al achterdochtig.



De koerier, die al onderweg was naar de bestemming, was in shock toen hij uiteindelijk het postpakket opende omdat hij beweging en geluid merkte. Hij belde de politie en de hulpdiensten bij de aanblik van de levende baby.



Op Chinese sociale media circuleert een video van omstanders die de baby verzorgen en haar lippen vochtig houden met een wattenstaafje. De temperaturen in de stad liepen volgens lokale media deze week op tot 37 graden.



China telt volgens de laatste cijfers meer dan 460.000 weeskinderen.

Reacties

18-08-2017 13:09:31 venzje

Oudgediende



WMRindex: 9.930

OTindex: 2.587

Dat dat kind niet is gestikt in die plastic zakken!

18-08-2017 14:29:17 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 4.991

OTindex: 14.771

Afschuwelijk! Hoe kom je op dit zieke idee?

18-08-2017 17:40:06 Hart

Oudgediende



WMRindex: 8.451

OTindex: 49

Totaal geen hersens! Dat kind misschien wel.....

