Snelweg urenlang afgesloten door pizzas

In de Amerikaanse staat Arkansas hebben pizza’s voor heel wat verkeershinder gezorgd. Een snelweg was urenlang afgesloten nadat een vrachtwagen zijn lading diepvriespizza’s verloor. De combinatie van pizzasaus, kaas, salami en diesel zorgde volgens de politie voor “een slipperige boel”.De bestuurder van de truck verloor om nog onbekende reden de controle over zijn stuur en reed tegen een brugpijler. De wand van zijn container scheurde open en de lading belandde integraal op de snelweg. In geen tijd was de baan volledig bezaaid met pizza’s.De snelweg werd vier uur lang afgesloten om de pizza’s op te ruimen. Ook in de andere rijrichting ging de weg een uur lang dicht.De chauffeur werd naar het ziekenhuis gebracht maar is er niet erg aan toe. De pizza’s waren helaas niet meer te redden.