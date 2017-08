Reuzenomelet minder in trek door Fipronil

In Malmedy in de Oostkantons zijn vandaag zo'n duizend lekkerbekken samengekomen voor de bereiding van de jaarlijkse reuzenomelet. Dat aantal ligt gevoelig lager dan andere jaren. Volgens de organisatie is dat een gevolg van de fipronilcrisis en het slechte weer.De broederschap van de reuzenomelet van Malmedy bakt naar jaarlijkse gewoonte op 15 augustus een gigantische omelet. Normaal bevat de omelet ongeveer tienduizend eieren, dit jaar hebben de tachtig leden van het broederschap gekozen voor een iets kleiner model van 6.500 eieren, zegt voorzitster Bénédicte Mathy. Aan de eieren wordt verder 25 kilogram spek toegevoegd, net als vijftig liter olie en wat bieslook.De mindere opkomst heeft volgens Mathy te maken met het slechte weer en met de fipronilcrisis. Bezoekers worden misschien afgeschrikt door een mogelijke besmetting van de eieren met het luizenbestrijdingsmiddel. De pers is dan weer wel massaal aanwezig, met journalisten uit Duitsland, Italië, Frankrijk en zelfs China.Over de hele wereld bestaan er een zevental soortgelijke broederschappen. De jongste bevindt zich in Argentinië en bestaat intussen zestien jaar. De broeders in Malmedy bakken hun omelet dit jaar al voor de negentiende keer.