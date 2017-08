Postkaart komt na 43 jaar op bestemming aan in Frankrijk

In Frankrijk is een postkaart die in 1974 is verstuurd eind vorige maand eindelijk op haar bestemming aangekomen. Dat meldt L'édition du soir. Helaas blijkt niemand meer op het aangegeven adres te wonen.

Het gebeurt wel vaker, maar toch blijft het tot de verbeelding spreken: een verloren postkaart die na jaren of zelfs decennia in de post opduikt. Eind vorige maand was dat het geval in Lorient, een gemeente in Bretagne, zo weet L'édition du soir.



Op 22 juli ontdekte een postbode tussen de post die ze moest verdelen een postkaart uit Nice die is afgestempeld op 21 mei... 1974. "Beste Raymond", leest de netjes geschreven boodschap op de achterzijde. "Na veel omwegen zijn we eindelijk hier, samen met Marie-Louise en Raymond met wie we hebben geluncht. Morgen ruilen we Nice voor een weekje voor Menton." Op de voorzijde staat een foto van de beroemde Promenade des Anglais afgebeeld.



"Is de kaart al die tijd in een hoekje of achter een kast blijven steken?"



De postbode heeft geen idee waarom de kaart nu pas in haar tas in Lorient is beland. "Heeft iemand haar gevonden en opnieuw in de brievenbus gestopt? Is ze al die tijd in een hoekje of achter een kast blijven steken in Nice en nu pas opgedoken na een schoonmaakbeurt? Ik weet het niet."



Op het adres op de postkaart blijkt vandaag helaas niemand meer te wonen. "Ik heb gezocht", zegt de postbode. "Zo heb ik de oude barvrouw van een café recht tegenover het adres opgezocht, maar de naam op de kaart zei haar niks." Ook de burgerlijke stand van Lorient bracht geen soelaas

Reacties

Merkwaardig dat de burgerlijke stand ook van niks schijnt te weten.

