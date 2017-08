Chinees ruimtelab stort mogelijk dit jaar naar beneden

Op dit moment bevindt het ruimtelab Tiangong-1 zich op zon 349 kilometer hoogte. Maar dagelijks zakt het lab zon 160 meter. En dus nadert het moment waarop het lab in de aardse atmosfeer belandt, snel. De Chinezen verwachten dat Tiangong-1 ergens tussen oktober 2017 en april 2018 de aardse atmosfeer binnendringt.Berekeningen wijzen echter uit dat het grootste deel van het lab de val door de atmosfeer niet overleeft. De kans dat onderdelen van het lab voor schade zorgen in de lucht of op de grond, wordt dan ook klein geacht.De Chinese ruimtevaartorganisatie houdt Tiangong-1 desalniettemin de komende tijd nauwlettend in de gaten. Wanneer de locatie waar en het moment waarop Tiangong-1 de atmosfeer binnendringt, nauwgezetter voorspeld kunnen worden, zullen de Chinezen dat wereldkundig maken. Indien nodig zal er dan ook een waarschuwing worden afgegeven.Tiangong-1 werd op 29 september 2011 gelanceerd. In de jaren die volgden werd er zes keer bij het ruimtelab aangemeerd door de ruimtevaartuigen Shenzhou-8, Shenzhou-9 en Shenzhou-10. Sommige van die vluchten waren bemand. Sinds september 2016 wordt het ruimtelab echter niet meer gebruikt. In diezelfde maand lanceerden de Chinezen Tiangong-2, een ruimtelab waarin astronauten langduriger dan in Tiangong-1 kunnen vertoeven.Tiangong-1 is heel belangrijk geweest voor de grote ambitie die China heeft: een eigen ruimtestation bezitten. Tot op heden is dat alleen de VS en Rusland weggelegd. Maar alles wijst erop dat dat binnenkort gaat veranderen.